Trump voudrait revoir les règlements frontaliers avec le Canada

Le mois dernier, le Canada et les États-Unis se sont entendus pour fermer en grande partie la frontière canado-américaine dans le but de minimiser les voyagements et ainsi limiter la propagation du coronavirus. Mais, cette entente viendra à échéance au début de la semaine prochaine. Et Donald Trump a indiqué être ouvert à la possibilité d’assouplir les règles.

Seulement les travailleurs transportant des services essentiels ont eu jusqu’à maintenant l’autorisation de traverser. Toutefois, cela pourrait changer prochainement.