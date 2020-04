«On ne vous demande pas de laver les planchers, mais de nourrir ou laver des résidents» - François Legault aux médecins du Québec

«On ne peut pas faire de magie et les inventer. Ce que je demande aux médecins, c’est de venir aujourd’hui en tant qu’infirmières et préposés. On manque de bras dans les CHSLD. Je comprends qu’ils soient surqualifiés. Ce que je demande aux médecins spécialistes, c’est de venir aider à nourrir les résidents, à les soigner, les laver. On ne leur demande pas de laver les planchers»