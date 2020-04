Déconfinement progressif | «Ça va être compliqué de concilier l'économie et l'intérêt sanitaire» -Bernard Drainville

«Ça va être compliqué de concilier l'intérêt économique et l'intérêt sanitaire. Ça va prendre 4 autobus pour en remplacer un pour respecter le 2 mètres et les normes sanitaires et sept fois plus de rames de métro, on ne les a pas. Il va falloir faire des choix déchirants, dont l'étalement de l'heure de pointe et l'étalement des heures de travail. Jusqu'ou peut-on aller dans l'imposition?»