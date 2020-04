Drainville | «Pour la première fois, on a le sentiment que le gouvernement Legault n'est pas en contrôle»

«Pour la première fois depuis le début de la crise, on a le sentiment que le gouvernement Legault n'est pas en contrôle et pour la première fois, on a le sentiment qu'il ne nous donne pas l'heure juste. Ce n'est pas normal, Paul, qu'on n'ait pas une liste à jour des établissements qui sont infectés (...) Donnez-nous l'information. Il y a des familles qui ont des proches dans les CHSLD et les résidences privées qui veulent savoir si l'endroit est infecté ou pas. Comme le doute s'installe, le beau ciment de solidarité qui nous a uni comme société commence à se défaire.»