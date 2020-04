COVID-19 | Des assouplissements possibles d'ici l'été, affirme Trudeau

Le premier ministre canadien ne croit pas qu'il aura besoin d'avoir recours à la Loi sur les mesures d'urgence pour donner plus de pouvoir à son gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Par ailleurs, certains assouplissements pourraient même être permis d’ici la fin de la première vague de la pandémie.

Lors de son point de presse quotidien, Justin Trudeau a dit estimer que la collaboration avec les provinces et le gouvernement fédéral est très bonne. Les consignes partagées par les diverses provinces semblent aussi satisfaisantes.

Ainsi, la Loi sur les mesures d'urgence ne sera pas invoquée par Ottawa, à court terme du moins.

Divers secteurs de l'économie pourront même reprendre leurs activités dans les prochains mois.

Or, M. Trudeau a répété qu'il n'y aura pas de retour complet à la normale jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé contre le coronavirus.

Compte d’urgence pour les entreprises

D'autre part, M. Trudeau a annoncé une nouvelle mesure afin de venir en aide aux entreprises frappées par les impacts de la pandémie.

Appelé le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ce programme doit permettre d'offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de la crise.

Pour être éligibles, les organisations devront démontrer qu'elles ont versé un total de 50 000 $ à 1 million de dollars en salaires en 2019.

Première vague

D’après des prévisions partagées par le gouvernement fédéral, jeudi, la première vague de la pandémie pourrait prendre fin d’ici l’été, si elle est bien contrôlée.

Le premier ministre a averti ce matin que la première vague devrait être «la plus grave» et c'est seulement après qu'on pourra assouplir certaines règles...

Malgré ces assouplissements, certaines mesures resteront en vigueur même pendant l’automne, d’après le premier ministre.

Jusqu'à maintenant, 5,62 millions de demandes à la Prestation d'urgence ont été déposées.

- Avec l'aide de La Presse canadienne