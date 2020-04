Crise de la COVID-19 | Actions inspirantes de plusieurs députés racontées par Bernard Drainville

«Deux fois par semaine, lundi et jeudi à 16h, les chefs des quatre partis politiques officiels participent notamment à une conférence téléphonique durant laquelle François Legault (Coalition avenir Québec), Pierre Arcand (Parti libéral), Manon Massé (Québec solidaire) et Pascal Bérubé (Parti québécois) traitent de la pandémie de la COVID-19. Les chefs prennent la parole à tour de rôle et proposent des idées. L’esprit de solidarité et de collaboration est exceptionnel.»