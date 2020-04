Bernie Sanders se retire!

Le candidat à la chefferie démocrate Bernie Sanders a annoncé, mercredi, qu’il suspendait sa campagne.

Le sénateur du Vermont en a fait l’annonce sur les médias sociaux et il a affirmé que les plus récents résultats rendaient presque impossible une victoire de son équipe.

Il a pris le temps de féliciter son adversaire Joe Biden, qui devient le représentant chez les démocrates.

«C’est une bonne personne. Même si c’est lui et non moi qui a gagné, nous devons travailler pour aller chercher le plus de délégués possibles.»

Sanders a indiqué qu’il demeurerait sur les bulletins de vote, dans le but de continuer d’accumuler les délégués lors des futurs primaires.

Trump s'en mêle

Sur Twitter, le président Donald Trump a blâmé Elizabeth Warren pour la défaite de Sanders, indiquant qu’il espérait maintenant que Sanders se joigne à sa campagne, mais ce ne sera pas le cas.

Mais Sanders a déjà indiqué qu’il se rangerait derrière son collègue démocrate Joe Biden. Sanders estime que son influence sur le parti démocrate lors des derniers mois fera en sorte qu’il sera plus probable de sortir Trump de la Maison-Blanche l’automne prochain.

Il désire faire avancer la vision progressiste qu’il partage avec Biden.