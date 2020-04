Québec verse 287 M$ pour augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires

«Il y a tout le personnel qui travaille avec le sens du devoir et avec humanisme auprès des malades et je leur dis merci. Mais je pense que ça prend plus que des remerciements. Ça prend des gestes concrets. Le président du Conseil du trésor et la ministre de la Santé vont annoncer une bonification salariale, un montant total de 287 M$. Pour les préposés dans les résidences privées, ça représente une augmentation de 4$ / l'heure. Je n'ai jamais vu un groupe qui mérite autant une augmentation de salaire que ces gens»