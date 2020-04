Drainville | La grogne s'installe chez les médecins et pourquoi le PM donnerait le scénario le plus probable?

Deux sujets majeurs au cours de l'intervention quotidienne de Bernard Drainville au micro de Paul Arcand.

Jeudi matin, au même titre que l'animateur, le chroniqueur s'indignait en parlant des récalcitrants et délinquants, même du domaine politique, quand il est question du respect des consignes en cette période de pandémie.

Par ailleurs, au chapitre de l'équipement et de la pratique médicale, les spécialistes sont de plus en plus inquiets et l'intervention, mercredi, de la ministre de la Santé, Danielle McCann, n'a pas rassuré les médecins.