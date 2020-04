Pauline Marois encense François Legault et son équipe

En entrevue avec Bernard Drainville mercredi, l’ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, n’a pas tari d’éloges envers le gouvernement Legault quant à sa gestion de la crise du coronavirus.

Alors qu’elle était première ministre du Québec, de 2012 à 2014, Pauline Marois a dû gérer la tragédie de Mégantic.

Mais selon elle, la crise du coronavirus n’est d’aucune commune mesure puisqu’elle est planétaire et elle applaudit la façon dont François Legault et son équipe gèrent cette situation des plus exceptionnelles.