Trois nouveaux centres de jour extérieurs pour itinérants à Montréal

La Ville de Montréal prend des mesures supplémentaires pour venir en aide aux itinérants en cette période de pandémie de COVID-19.

Trois nouveaux centres de jour extérieurs pour itinérants ont ouvert leurs portes mardi à Montréal.



Ils sont situés à la Place du Canada (Centre-ville), au parc Jeanne-Mance (Plateau-Mont-Royal) et à proximité de l'aréna Francis-Bouillon (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve). Ils s'ajoutent aux sites récemment ouverts au square Cabot et à la place Émilie-Gamelin.



Par ailleurs, les refuges du Complexe Guy-Favreau, du YMCA Centre-Ville et du Marché Bonsecours offrent désormais 202 lits supplémentaires à la population itinérante. D'autres ouvriront leurs portes dans les prochains jours au Centre Jean-Claude-Malépart et au Royal-Victoria.



Une cantine mobile permet aussi maintenant de rejoindre les itinérants des arrondissements périphériques du centre-ville.