Peut-on sauver cette année scolaire?

Alors que des milliers d’élèves québécois sont à la maison depuis plus de deux semaines et qu’ils le seront minimalement jusqu’au 1er mai prochain en raison des directives gouvernementales de confinement, est-il possible de sauver leur année scolaire?

Patrick Lagacé a abordé la question avec Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement qui regroupe près de 70 000 enseignants.