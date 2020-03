Pour les élèves du Québec | EcoleOuverte.ca

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a mis en ligne lundi un nouveau site web pour permettre aux élèves du Québec de poursuivre leurs apprentissages.

Pour l’instant, «L’école ouverte» est un répertoire de sites internet qui ont été vérifiés par le ministère.

Sur ces sites, on retrouve différentes activités, afin de permettre aux élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire et de la formation générale des adultes et la formation professionnelle d’apprendre, de créer, de se divertir et de bouger.