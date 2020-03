Coronavirus | «Nos mesures fonctionnent!» -François Legault

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec François Legault, en compagnie du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, s’est félicité du succès des mesures appliquées par la Santé publique lors des dernières semaines.

Le nombre limité d’admissions dans les hôpitaux (192) et le nombre limité de personnes traitées au soin intensif (72) ont incité le premier ministre à féliciter les Québécois pour leur écoute et leur compréhension de la crise.

Il a rappelé toutefois que la bataille ne fait que commencer.

Les personnes âgées

M. Legault a aussi annoncé qu’il bonifiera les services et les ressources dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées avec une aide d’urgence, alors que la population âgée de 70 ans demeure la plus vulnérable actuellement.

342 nouveaux cas

Le premier ministre a confirmé que 342 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan de samedi pour porter le total à 2 840 personnes infectées. Aucun nouveau décès n’a d’ailleurs été répertorié au Québec dans les dernières 24 heures.

6 313 personnes sont actuellement sous investigation. De plus, 49 364 analyses se sont avérées négatives.

Déplacements limités dans huit régions

François Legault confirme que l’objectif des mesures de confinement régional annoncées samedi se veut un moyen de protéger ces régions qui ne sont que très peu touchées.

Montréal et l’Estrie demeurent les deux régions les plus frappées au Québec.

Le premier ministre a rappellé l’importance d’éviter ces deux régions et autant que possible de rester à la maison, peu importe la région dans laquelle on se trouve.