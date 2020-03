Déplacements limités dans le Bas-Saint-Laurent | Le maire de Gaspé se dit «très satisfait» des mesures décrétées

Depuis samedi après-midi, le gouvernement du Québec limite grandement l'accès aux régions du Nord et de l'est du Québec, dans le but de freiner la propagation du Covid-19. Le maire de Gaspé et préfet de la MRC Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, se dit «très satisfait» des mesures de contrôle décrétées par les autorités.

Cette mesure vise à limiter la propagation de la COVID-19 entre les régions.

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine constituent l’une des régions visées par ces contrôles.