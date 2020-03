Coronavirus | Contrôle des déplacements dans huit régions

Afin de mieux protéger les populations isolées de la province dans les régions éloignées du Québec, les allées et venues des gens seront contrôlées dans différentes régions: le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et les Îles de la Madeleine, Nunavik et les territoires Cris de la Baie-James.

Des points de contrôle policier dans ces secteurs seront mis en en place dès 16h samedi, pour s’assurer de protéger les populations locales éloignées.

C'est ce qu'a annoncé la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, qui dirigeait la conférence de presse en compagnie de la ministre de la Santé, Danielle McCann et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Le premier ministre François Legault s’est offert une première journée de congé depuis le début de la crise.

Bilan au Québec

La vice-première ministre a tout d’abord fait le point sur l’évolution de la situation alors qu’on recense maintenant 2498 cas confirmés, donc une hausse de 477 cas et quatre nouveaux décès pour un total de 22.

164 personnes sont maintenant hospitalisées dont 57 personnes se retrouvent aux soins intensifs et 6757 personnes sont en attente de résultat, alors que 43 589 analyses se sont avérées négatives.

La ministre Guilbault a ensuite procédé à l’annonce des nouvelles mesures concernant les régions éloignées, qui complète l’état d’urgence sanitaire annoncée vendredi à Montréal.

Isolement obligatoire total pour les voyageurs

Madame Guilbault a aussi confirmé que dorénavant, les voyageurs sont en isolement obligatoire de 14 jours sans aucune possibilité de sortie sauf pour un test de dépistage de la maladie.

Elle a aussi annoncé que des points de contrôle policier ont été prévus tout le long de la frontière des États-Unis pour que chaque citoyen revenant au pays comprenne l’importance de l’isolement obligatoire.

Lors de la période de questions, la ministre de la Santé a aussi confirmé que dans les prochains jours, d’autres régions imiteront la décision de la Cité de la Santé de Laval de réquisitionner un hôtel de la région pour le transformer en hôpital temporaire.

Elle appelle la population a être vigilante et de dénoncer aux autorités les cas évidents de rassemblements proscrits, mais sans tomber dans la surveillance abusive et dans la paranoïa.