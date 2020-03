Coronavirus | Coincée en Inde, elle ne peut pas revenir au Canada

L’Inde est probablement actuellement l’un des foyers potentiels les plus inquiétants sur la planète alors que plus d’un milliard de personnes y vivent.

Une Québécoise, Mathilde Lafortune, ne peut actuellement pas quitter le pays et demande l'aide du gouvernement pour la rapatrier.

Elle explique que les mesures de confinement sont très importantes dans le pays. La population locale peut sortir le matin entre 7h00 et 10h00 pour faire des courses, mais les étrangers sont de plus en plus ostracisés par la population, alors que les locaux sont suspicieux.

Elle explique que les médias locaux blâment les étrangers et les voyageurs pour la propagation du virus ce qui est navrant selon la Québécoise.

Bien qu’elle était au courant de la propagation de la maladie, elle n’a pas cru bon revenir rapidement, mais lorsque le gouvernement canadien a lancé le message de rentrer au plus vite, elle s’est retrouvée prise au piège, alors qu’il n’y avait plus aucun vol de disponible.

Mathilde soutient qu’il est maintenant impossible pour elle de quitter l'Inde par ses propres moyens.

Elle espère que le gouvernement de Justin Trudeau pourra noliser un vol dans son secteur pour les Canadiens qui, comme elle, se trouve en Inde et en Asie.