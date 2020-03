Coronavirus | 10 nouveaux décès en 24 heures au Québec

Vigilance pour la violence conjugale

Monsieur Legault a aussi appelé à la vigilance quant à la violence conjugale et à la dénonciation de la violence faite aux femmes et aux enfants. Cette période de confinement ne doit pas devenir une source de danger supplémentaire pour les femmes et les enfants et il a annoncé que des sommes supplémentaires seront versées aux organismes d’aide et de soutien aux femmes et aux enfants violentés.

Il a conclu en remerciant les camionneurs qui font la livraison des biens essentiels et a rappelé que l’on vit actuellement, selon lui, la plus grande bataille de notre vie collective.