Interdiction de sortie dans les résidences pour aînés | «Quelle décision crève-cœur» - Marguerite Blais

«On ne veut pas avoir des personnes qui partent dans un club de marche, dans les épiceries ou pharmacies. Donc, il va y avoir quelqu’un pour les accompagner. On veut être certain que ces gens ne se promènent pas partout. On veut protéger nos personnes âgées et notre personnel qui travaille. Les personnes de plus de 70 ans ne sont pas plus contagieuses que les autres, mais elles sont plus vulnérables aux complications du coronavirus»