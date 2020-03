«94% des Québécois sont derrière François Legault, c'est un appui stalinien» -Bernard Drainville

Au moment où un million et demi de Québécois suivent à la télévision son point de presse, le premier ministre François Legault n'a jamais été aussi populaire dans sa province.

Selon le sondage EKOS, que commentait Bernard Drainville, «ce sont 94% des Québécois qui sont derrière François Legault, en comparaison 74% sont derrière Doug Ford en Ontario et 66% qui sont derrière Justin Trudeau».

Selon le chroniqueur politique du 98.5, l'annonce des services essentiels s'est déroulée à l'image de l'approche inscrite depuis le début de la crise: on y va et on corrigera ensuite.