Coronavirus | Fermeture des centres d'achats sauf pour l'alimentation

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec, François Legault a débuté par sa mise à jour en soulignant qu’on dénombre maintenant 219 cas de personnes infectées au Québec, dont 24 personnes ont dû être hospitalisées et 13 personnes se trouvant aux soins intensifs. 2000 personnes attendent encore un résultat et 9700 résultats négatifs ont été confirmés.

Le premier ministre a aussi ramené à quatre le nombre de décès attribuables au Coronavirus, alors qu’une personne annoncée samedi n’est finalement pas décédée des suites de la Covid-19.

À ce stade-ci, il est important selon lui d’intensifier les mesures de confinement.

Dès minuit lundi, tous les centres d’achats devront fermer leurs portes, sauf pour les magasins d’alimentation, les pharmacies et les succursales de la SAQ.

De plus, toutes les salles à manger des restaurants devront être fermées, pour ne garder ouverts que les services de ramassage «take-out» et de livraison.

François Legault a aussi demandé que les salons de coiffure et d’esthétique soient aussi fermés à compter de minuit lundi.

Les écoles fermées jusqu’au 1er mai

En ce qui a trait à l’éducation, toutes les institutions scolaires primaires et secondaires seront fermées dorénavant jusqu’au 1er mai.

Le premier ministre et son ministre de l’Éducation Jean-François Roberge ont annoncé que du matériel de soutien sera envoyé aux parents par le ministère de l’Éducation pour aider à l’avancement des apprentissages des enfants.

À partir du 30 mars, le gouvernement mettra en place un site en ligne où du matériel facultatif sera disponible et dès le 6 avril, on enverra aux familles des suggestions d’activités stimulantes et intéressantes.

Le ministre Roberge rappelle toutefois que ce matériel est facultatif et qu’il ne s’attend pas que les maisons du Québec se transforment en école.

De plus, on a annoncé que tous les examens ministériels seront annulés pour l’année en cours.

Les parents pourront finalement éventuellement récupérer du matériel de classe de leurs enfants. Le processus sera mis en place dans les prochains jours, lorsqu’on aura pu organiser une façon de faire sécuritaire empêchant les attroupements.

Pour ce qui est des Cégeps et des Universités, des mesures seront mises en place pour favoriser les cours en ligne et aider les étudiants à terminer leurs études en cours.

Statu quo pour les garderies et les services de garde

Aucun changement pour les services de garde et les CPE qui continueront à offrir des services uniquement aux employés des services essentiels.

Dans le contexte de crise que nous vivons, à compter de lundi, Hydro-Québec suspendra jusqu'à nouvel ordre l'application des frais de pénalité pour les factures impayées pour tous ses clients.

Les clients qui anticipent des difficultés sont tout de même invités à conclure une entente dès maintenant avec Hydro-Québec afin de planifier le report de leurs paiements.

On demande aux policiers de participer à l’information des gens quant au respect des mesures de confinement et on rappelle que tous les rassemblements intérieurs et extérieurs sont dorénavant interdits.