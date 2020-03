Coronavirus | «Si jamais le gouvernement doit utiliser la Loi des mesures d'urgence, on va l'invoquer...»

«Merci de rester à la maison. Tous les rassemblements extérieurs et intérieurs sont dorénavant interdits. Je sais que c’est un grand changement, mais c’est très important. On doit tous faire des sacrifices. C’est la meilleure manière de s’aider les uns les autres. Merci, les enfants, de sacrifier votre routine. Assurons-nous de tous faire notre possible. […] On ne vous laissera pas tomber.»