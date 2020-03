«Infoman est un service essentiel!» -Paul Houde

Alors que Paul Houde et Thérèse Parisien s’entendent pour dire qu’il offre un service essentiel d’ordre général, le travail de Jean-René Dufort et de son équipe d’Infoman est encore plus important en temps de crise.

En entrevue dimanche matin, Jean-René a admis qu’il est bien fier de pouvoir agir en tant que chien de garde en soulevant les mauvais coups de nos politiciens, mais aussi les bons coups de ceux-ci.

Avec la pandémie, il souhaite mettre aussi de l’avant le côté débrouillard des Québécois, bien qu’il continue à couvrir les faits et gestes des gouvernements Trudeau et Legault.

Paul Houde s’est aussi amusé à se comparer avec Jean-René à des «nerds» en soulignant que ceux-ci n’ont jamais été aussi populaires et «sexys».