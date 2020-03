Coronavirus | Pas de retour en classe avant le mois de mai?

Dans le cadre de son allocution quotidienne, le premier ministre François Legault a confirmé qu’actuellement 139 personnes ont été infectées par le Codiv-19 et 10 personnes ont été hospitalisées alors qu’aucun décès supplémentaire ne s’est ajouté à celui survenu dans Lanaudière.

Vendredi, 2400 personnes étaient en attente d’un résultat de test et plus de 7000 examens se sont révélés négatifs.

En réponse à une question sur les possibles retours en classe, François Legault a mentionné que les cours à distance pourront probablement être mis à contribution pour le cégep et l’université dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Plusieurs scénarios sont d’ailleurs étudiés actuellement selon le premier ministre, mais de façon optimiste le retour en classe ne se ferait peut-être pas avant le mois de mai pour les jeunes allant au primaire et au secondaire.

Nouveaux chantiers de construction

Dans le cadre des mises à pied massives, le gouvernement va annoncer des projets d’infrastructure qui seront devancés et il compte remplacer les projets annulés dans le secteur privé, par des projets d’infrastructure publics.

Le premier ministre souligne aussi que le secteur de la construction est l’un des secteurs qui doivent continuer de fonctionner malgré la crise. Il demande aux employeurs d’offrir aux employés toutes les précautions nécessaires.

François Legault a tenu à rappeler que la sécurité sur les chantiers de construction doit demeurer la plus importante priorité. Il s’est assuré de demander que des accès à de l’eau et du savon soient disponibles sur tous les chantiers extérieurs et que davantage de roulottes soient disponibles pour que les repas se déroulent dans un cadre où les employés seront à une certaine distance. De plus les employeurs devront s’assurer que si un employé est malade, qu’il soit isolé et retourné à la maison.

Le gouvernement est aussi en discussion avec plusieurs entreprises manufacturières dans l’éventualité ou de l’aide à la production de matériel spécifique serait nécessaire.

Sensibilisation des personnes âgées

Le gouvernement fait affaire avec Dominique Michel et Bernard Derome pour sensibiliser les personnes âgées dans les prochains jours.

François Legault a aussi annoncé que le numéro de téléphone 1 877 644-4545 sera dorénavant disponible dans tous les indicatifs régionaux. Par exemple : (418 – 514 – 819) 644-4545.

Le premier ministre souligne qu’il est satisfait des résultats des mesures prises actuellement et rappelle l’importance de s’isoler si l’on ressent des symptômes.

Monsieur Legault a aussi pris la peine de remercier les médias pour leur travail d’information et surtout de démystification des fausses nouvelles.

Il a conclu en rappelant que tous les gestes qui sont pris pour limiter les contacts physiques vont ultimement sauver des vies.