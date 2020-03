Rapatriement des Canadiens | « On est en train de faire le tri », dit Justin Trudeau

Justin Trudeau n'écarte pas d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence et pourrait faire appel à l'armée, si la situation l'exige.

Le premier ministre du Canada a aussi fait savoir que la frontière entre le Canada et les États-Unis pourrait officiellement être fermée dans la nuit de vendredi à samedi.

Trudeau a confirmé avoir eu des discussions avec les dirigeants des transporteurs WestJet et Air Canada afin de voir ce qui peut être fait pour rapatrier le plus grand nombre de Canadiens au pays. « Ottawa travaille fort », a-t-il déclaré avant d'ajouter que l'opération représentait un grand défi. « On est en train de faire le tri », a-t-il ajouté.

Le Canada comptait 770 cas confirmés ou probables de la COVID-19 jeudi matin. Neuf personnes sont décédées et 11 sont considérées guéries.

L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec sont, dans l'ordre, les quatre provinces les plus touchées.