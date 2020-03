Drainville | «Je ferais attention au premier ministre, je commencerais à le ménager un petit peu»

Tout le monde souligne l'excellent travail et le talent de communicateur de François Legault depuis le début de la crise de la COVID-19.

On le verra entre autres à 13h pour le bilan quotidien en après-midi et plus tard lors d'un point de presse spécial à 16 heures avec ses deux ministres économiques.

Ça commence à faire beaucoup disait Bernard Drainville, jeudi matin, au micro de Paul Arcand.