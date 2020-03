COVID-19 | Un professeur pourra être réaffecté à n'importe quel autre poste au gouvernement

«Les 12 prochains jours à venir seront assez déterminants pour la cadence et probablement qu'en début avril, on sera au pic... Est-ce que l'année scolaire est compromise? Je ne peux pas répondre, mais j'en serais pas surpris. Beaucoup de parents m'écrivent en me disant que les écoles devraient prévoir des plans, faire parvenir aux élèves des travaux. Il y a moyen sans doute de faire un certain enseignement à distance. Je sais que beaucoup d'écoles privées le font.»