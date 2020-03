Québécois à l’étranger | «Le Canada ne fait rien pour nous»

«À la vitesse où les choses vont, on ne sait pas s’ils ne vont pas fermer Paris et qu’on ne pourra pas revenir. Le Canada ne fait rien pour nous autres. On est laissés à nous-mêmes. Le 5000$ de Trudeau, c’est bien beau, mais c’est un prêt. On veut qu’ils viennent nous chercher. On ne veut plus débourser. On a déjà payé 1500$ de plus pour avoir ce billet vers Istanbul. L’ambassade canadienne ne fait rien pour nous. Ils ne répondent pas, les courriels ne fonctionnent pas. On veut partir. On est incapable de les rejoindre. Et j’ai appelé la compagnie pour faire un vol nolisé et c’est 800 000$»