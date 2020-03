Coronavirus | «Autant que possible, restez chez vous» - Justin Trudeau

«Vous faites de l’excellent travail et je sais que tous les Canadiens sont reconnaissants. Mais faisons plus que de les remercier. Faisons-en sorte de diminuer leur charge de travail. Lavez vos mains fréquemment. Éternuez dans votre coude. Et ne vous rassemblez pas en groupe de plus de 50 personnes. Je sais que beaucoup d’entre vous préféreraient faire comme d’habitude, moi aussi. Mais nous devons prendre toutes les précautions de distanciation sociale pour protéger notre santé et celle des autres»