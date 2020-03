Les ressortissants étrangers interdits de séjour au Canada, sauf les Américains

Cette mesure à propos de la frontière américaine était demandée par de plus en plus de politiciens et spécialistes de la santé au Canada, dont le premier ministre du Québec, François Legault.

Fermeture de plusieurs aéroports

Par ailleurs, Ottawa limite à quatre les aéroports du pays où les appareils en provenance de l’étranger pourront atterrir. Toutefois, cette mesure ne touche pas les vols entre le Canada et les États-Unis.

Les aéroports internationaux de Montréal, de Toronto, de Calgary et de Vancouver seront ainsi les seuls pouvant accueillir des vols commerciaux de l’étranger.

Des mesures de contrôle plus serrées pour les voyageurs arrivant au Canada par l’un de ces aéroports seront aussi mises en œuvre, tel que mentionné plus haut.

Le premier ministre a aussi affirmé que le gouvernement allait injecter 10 milliards $ pour aider les entreprises canadiennes en difficulté.

Trudeau était pressé d’agir

Durant une récente rencontre du conseil des ministres, plusieurs ont fortement recommandé à Justin Trudeau de prendre des mesures plus musclées pour combattre le coronavirus.

Ces derniers jours, notons que le Cabinet fédéral était divisé sur la pertinence de fermer les frontières aux voyageurs pour lutter efficacement contre la propagation du virus.

Mentionnons que M. Trudeau a été la cible de nombreuses critiques à propos de sa gestion de la crise depuis plusieurs jours.

En plus, il doit s’astreindre à un isolement volontaire de deux semaines avec ses trois enfants puisque sa femme Sophie Grégoire a contracté le coronavirus lors d’un voyage à Londres, au Royaume-Uni.