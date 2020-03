Coronavirus | Fermeture des lieux de rassemblements publics

À l'occasion de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a demandé la fermeture des lieux de rassemblements publics suivants:

Fermeture des bars, des cinémas, des bibliothèques, des centres d’entraînement, des piscines, des centres de ski et autres...

En ce qui concerne les restaurants, le premier ministre a demandé aux restaurateurs de partout en province de limiter le nombre de clients à 50% de la capacité d’accueil normale afin de conserver une certaine distance entre les usagés.

Il demande aussi de garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes.

Limitation des déplacements non nécessaires pour tous

Les Québécois devraient aussi limiter tous leurs déplacements non nécessaires, c’est-à-dire qu’à part les déplacements liés au travail, à l’épicerie, à une marche à l’extérieur ou pour aller aider un proche âgé de 70 ans et plus qui sont en confinement volontaire, tout autre déplacement hors de la résidence des citoyens devrait être évité.

Il a réitéré que sa demande de fermeture des frontières dirigée vers Justin Trudeau ne concerne que les voyageurs et non le transport des marchandises et a admis qu’il y a un désaccord actuellement entre eux, alors qu’il persiste à dire que ce n’est pas une bonne idée de recevoir des visiteurs au Canada actuellement.

François Legault conclut en demandant toute l’aide du personnel de la santé et de leurs proches, qu’il qualifie d’anges gardiens des Québécois pour les prochaines semaines.