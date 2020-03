Coronavirus | Ouverture de services de garde d'urgence

Après avoir annoncé la fermeture des écoles et des services de garde pour les deux prochaines semaines vendredi, le gouvernement Legault, par l'entremise du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean‑François Roberge, a annoncé lors d’un point de presse dimanche, des mesures exceptionnelles pour faciliter la conciliation travail-famille.

En premier lieu, les ministres ont fait savoir que dès lundi, des CPE d’urgence seront opérationnels pour les travailleurs de la santé et des services essentiels.

Au total, 400 sites de services de garde en milieu scolaire seront disponibles sur des sites choisis proche des hôpitaux et des services de santé.

La note sera pleinement assumée par le gouvernement.

C'est donc dire que le service de garde est gratuit et pourra accueillir 60 000 enfants entre 7 et 18h jusqu'au 27 mars prochain.

À noter qu’aucune exception ne sera permise pour les enfants dont les parents n’œuvrent pas au sein du domaine de la santé des services essentiels.

Il est possible de remplir le formulaire en ligne (quebec.ca/coronavirus) pour inscrire votre enfant dans l'un des 400 sites qui ont été localisés pour les accueillir.