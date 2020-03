Jeux olympiques | La position «complètement irresponsable» de Shinzo Abe

«On dit être des meneurs par l’exemple, il y a des gens dans le sport qui profitent de tout cet amour et de toutes les émotions et la passion du peuple. Alors là il faut redonner! Et ce n’est pas en redonnant quand il fait beau, c’est en redonnant quand il fait mauvais. Et là il fait mauvais! On doit donc voir des équipes, des dirigeants et c’est le moment pour eux de prendre une position, de s’exprimer, d’encourager et d’injecter un certain réconfort dans la population qui attend et qui se cherche… alors les dirigeants sportifs doivent prendre cette position-là et l’assumer.»