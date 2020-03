«Ottawa va en faire plus pour contrôler les voyageurs qui reviennent de l’étranger» - Bernard Drainville

«Quelques personnes à Ottawa m’ont confirmé que le gouvernement fédéral travaille sur quelque chose. On va en faire plus pour contrôler les voyageurs qui reviennent de l’étranger. Ceux-ci s’attendent à se faire contrôler et pourtant, ils rentrent au pays comme dans un moulin. Est-ce que des contrôles plus serrés ne devraient pas être imposés aux personnes en provenance des pays plus à risque, comme la Chine et l’Italie? Des décisions politiques doivent être prises à Ottawa, de toute manière. Le premier ministre est en quarantaine, mais on espère que ses capacités de diriger le pays ne sont pas diminuées.»