Revue de presse | «L'OMS a déclaré la pandémie, car les cas d'infection explosent dans divers pays»

Voici les autres sujets abordés par Paul Arcand :

Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis suspendront tous les voyages en provenance d’Europe pour une période de 30 jours à compter de vendredi.

Les impacts économiques sont majeurs un peu partout dans le monde en raison de la pandémie du coronavirus.

Le gouvernement du Québec a créé deux catégories de parents et deux catégories d’enfants à propos des frais de garde, selon Paul Arcand: «Dans les CPE, le tarif est fixe, à 8,32$. Dans une garderie privée, ça coûte pas mal plus cher. Au privé, c’est avantageux seulement pour les revenus familiaux les plus faibles».

Plus de 20 heures d’attente à l’urgence de l’hôpital Pierre-Le Gardeur dans Lanaudière. «Personne ne peut me donner une seule bonne raison pour justifier un tel problème, qui est récurent dans cet hôpital», de dire Paul Arcand.

Éric Martel quitte la présidence d’Hydro-Québec pour prendre la place d’Alain Bellemare à la tête de Bombardier.

Reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, l’ancien producteur de cinéma, Harvey Weinstein, a été condamné, à 23 ans de prison.

Un père de famille de Gatineau s’est suicidé après avoir demandé de l’aide auprès de plusieurs intervenants d’un même centre de santé et services sociaux. Un texte de Gabrielle Duchaine paru dans La Presse.