Budget du Québec 2020-21 | «Merci, M. Leitão» - McSween et Drainville

«Le gouvernement Legault a tellement d’argent, alors il dépense. En fait, il arrose à gauche et à droite. Malgré toutes ces dépenses, il reste encore 2,7 milliards $ pour mettre dans le Fonds des générations afin de diminuer la dette. Pour ce qui est de remettre de l’argent dans les poches des contribuables québécois, c’est minimaliste à part la taxe scolaire. En tout cas, merci, M. Leitão, merci, M. Coiteux (président du Conseil du Trésor de l’ancien gouvernement libéral) et merci M. Couillard (l’ancien premier ministre du Québec). [...] Le second budget de la CAQ confirme que c’est un parti de centre et non de la droite.»