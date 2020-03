Pénurie de main d’œuvre au Québec | «Il faut surtout mieux encadrer et intégrer les immigrants» - le ministre des Finances

«Dans le précédent budget, le gouvernement a investi 1,7 milliard $ pour encourager les personnes de 60 ans et plus à rester plus longtemps sur le marché du travail, ou à y revenir. On a donné des crédits d’impôts pour ces travailleurs expérimentés et pour les entreprises. On a investi aussi en immigration. Par ailleurs, on a investi en éducation supérieur, dans le budget actuel. On s’attaque [à la pénurie] grâce à plusieurs mesures. Le rôle du ministre des Finances, c’est de proposer des mesures qui vont aider à soutenir la main d’œuvre. [...] À propos des immigrants, il faut surtout mieux les encadrer et les intégrer.»