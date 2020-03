«Sénateur, moi ?» | Récit de la vie de l'ancien journaliste André Pratte

L’ex-journaliste et éditorialiste en chef au quotidien La Presse, André Pratte, a été nommé sénateur au Sénat du Canada, en 2016.

Après sa démission en octobre 2019, il est devenu conseiller stratégique à l'agence de relations publiques TACT et parallèlement, il a décidé de proposer un ouvrage qui permet de découvrir les diverses facettes de l’homme qu’il est devenu au fil des années, depuis son enfance jusqu’à son passage en journalisme et finalement en politique.

Il y raconte d’ailleurs comment ses idéaux se sont heurtés à une partisanerie toujours dominante au Sénat canadien.

L’ancien sénateur se livre sur sa carrière, mais raconte aussi des parties plus intimes de sa vie personnelle. Il aborde son enfance qui fut perturbée par la mort de sa mère, son adolescence tourmentée et revient bien entendu sur sa carrière de journaliste et d’éditorialiste en chef.