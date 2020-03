C'est le «super mardi» aux États-Unis!

La course à l'investiture démocrate en vue de la prochaine élection présidentielle américaine bat son plein et mardi, elle connaîtra sa journée la plus occupée.

En cette journée de «super mardi», quatorze États et un territoire tiennent simultanément des caucus ou des primaires : Californie, Texas, Caroline du Nord, Virginie, Massachusetts, Minnesota, Colorado, Tennessee , Alabama, Oklahoma, Arkansas, Utah, Maine et Vermont, ainsi que les Samoa américaines. Sans compter le vote des démocrates à l’étranger.

Écoutez les explications de Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand et chroniqueuse au 98.5: