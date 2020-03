Barricade en place à Kahnawake | «Les Peacekeepers devraient assurer la sécurité d'un huissier» -Bernard Drainville

«On ne peut pas commencer à décider les injonctions qui seront signifiées et celles qui ne le seront pas. Sinon on vit dans un territoire où il y a deux types de loi... C’est la job des Peacekeepers. Les Peacekeepers devraient assurer la sécurité d'un huissier qui vient signifier l'injonction. Sais-tu quoi? S'ils ne le font pas, je pense qu'ils sont en violation de l'entente qu'ils ont signée entre les gouvernements de Québec et d'Ottawa.»