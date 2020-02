Négociations entre le gouvernement et des représentants de Wet'suwet'en | «Les vraies négociations vont commencer aujourd’hui. Ça risque d’être costaud»

«Cette première rencontre se voulait courtoise et respectueuse. Les vraies négociations vont commencer aujourd’hui. Ça risque d’être costaud. Les chefs vont discuter de la redéfinition des relations entre autochtones et gouvernements au Canada. On en a pour des siècles de nœuds à défaire. On ne va pas régler ça en deux journées. Espérons qu’ils vont trouver un compromis, mais ce ne sera pas simple.»