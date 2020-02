«Le premier ministre n’a jamais dit qu’il y avait des AK-47 sur la barricade» –Ian Lafrenière

«Le premier ministre n’a jamais dit qu’il y avait des AK-47 sur la barricade... On ne dit pas que les gens sont armés sur la barricade. Ce qu'on dit, dans une lecture d'environnement, les policiers font du renseignement et on a su que des personnes qui étaient plus radicales avaient accès à des armes. C'est ce qui fait que présentement on n'est pas à l'aise. Premièrement, ce n'était pas notre volonté d'y aller par la force, encore moins quand on apprend ça.»