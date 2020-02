La revue de presse | «Probablement qu’il y aura d’autres manifestations, puisque le cœur du problème n’est pas réglé»

«À Oka, une barricade a été érigée. On filtre les gens qui s’y présentent en voiture. Les manifestants ne veulent rien savoir des journalistes. Cela dit, les résidents du coin semblent pouvoir circuler librement. Il y a aussi eu cet acte de protestation aux abords du pont Mercier, lundi à Montréal. Cela a perturbé la circulation durant un moment. Il a d’autres endroits ainsi touchés au pays. On pense à la Colombie-Britannique et à l’Ontario. Les Micmacs de Listuguj en Gaspésie ont aussi installé un campement sur une voie ferrée depuis environ 15 jours.»