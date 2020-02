La barricade érigée à Oka est devenue un «poste de contrôle»

« Plusieurs dizaines de mohawks à bord de véhicules de type pick-up sont allés sur la route 132 et la route 138. Ils ont commencé par ralentir la circulation en faisant des patrouilles de retenue. Ils circulaient à 5-6 kilomètres/heure. Ç’a créé d’immenses bouchons de circulation à l’arrière. Puis, ils se sont immobilisés avec leurs véhicules, ils sont sortis avec des drapeaux et ils ont bloqué la circulation pendant 12 minutes. Par la suite, ils ont repris la route et ils ont quitté. On voit qu’il y a de la tension et un leader de la communauté mohawks qui est venu nous parler et il nous a dit qu’ils ne dévoileront pas leur stratégie. Mais je peux vous dire qu’il y a une possibilité qu’on bloque à nouveau le pont Mercier d’ici la fin de la journée. »