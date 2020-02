Vote sur l’abolition des bagarres dans la LHJMQ reporté | «Je suis très déçu» - Enrico Ciccone

«Je suis très déçu. On aurait pu passer à autre chose. La décision aurait juste été courageuse. Un vote en faveur de l’abolition des bagarres aurait changé les mœurs du hockey. On aurait pu prouver à tous les parents du Québec qu’on voulait prendre davantage soin de leurs enfants de 15, 16 et 17 ans. On oublie souvent que des joueurs mineurs évoluent dans la LHJMQ.»