Crise autochtone | «Tu ne peux pas bloquer tout l'Est du Canada pour ça»

«C'est une jourée charnière dans cette crise. Je ne pense pas que les premiers ministres provinciaux, ni même le premier ministre du Canada, vont pouvoir tolérer la crise plus d'une semaine encore. Il y a quand même une démesure entre les moyens qui sont pris et le but recherché qui est d,empêcher de faire passer l'oléoduc sur le territore des Wet’suwet’en. Tu ne peux pas bloquer tout l'Est du Canada pour ça. Les problèmes d'approvisionnement vont faire qu'il va y avoir une réaction et une action. La question est de savoir quels types d'actions»