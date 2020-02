Pas de trottinettes en libre-service à Montréal l'été prochain

Les trottinettes électriques en libre-service ne seront pas permises à Montréal durant l’été prochain.



La Ville a livré mercredi matin un bilan du projet pilote mené l’an passé, qui a dénote des lacunes.

Par exemple, seulement 20 pour cent des trottinettes ont été stationnées dans les espaces prévus.



Le port du casque a aussi été un problème, tout comme la cohabitation avec les piétons.



La Ville de Montréal suspend donc le service pour réfléchir à des solutions afin de mieux l'encadrer.

Les entreprises de trottinettes et de vélos en libre-service sans ancrage ont enregistré 365 000 déplacements entre le 21 juin et le 15 novembre 2019, dont 61 % en trottinettes (plus de 220 000 déplacements en trottinettes électriques).



Bien que ce soit la fin des trottinettes, pour un moment du moins, l'utilisation des vélos sans ancrage, comme ceux de la compagnie Jump, demeurera autorisée dans la ville. La réglementation sera toutefois plus serrée.