Blocus ferroviaire | «Le premier ministre canadien a été peu rassurant; les entreprises se sentent prises au piège»

En raison du blocus ferroviaire au Canada, les manufacturiers québécois parlent de plus en plus de mise à pied. Entrevue avec Véronique Proulx, présidente-directrice générale des Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Mardi, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué aux Canadiens qu’ils devaient être patients. Rien n’a semblé rassurer le gouvernement Legault, tout comme les manufacturiers québécois.

D’ici à ce que la crise puisse se résorber, des impacts importants sont occasionnés par l'interruption des services de la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada (CN) dans l'est du pays.

Le blocus des voies ferrées est une « situation de plus en plus problématique pour les manufacturiers », selon Véronique Proulx, PDG des Manufacturiers et Exportateurs du Québec.