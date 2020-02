Souveraineté | «Si personne n'en parle, il n'y aura pas d'étincelle» - Guy Nantel

«Je suis passé tout près de ne pas plonger. Ce n’est pas par désintérêt du PQ ou de la politique en général. J’ai été confronté à la peur. Je me suis demandé si j’étais la bonne personne. Par ailleurs, le métier d’humoriste me comble. J’ai fait des tournées de spectacles à n’en plus finir au cours des 11 dernières années. Aussi, je voulais passer au moins six mois avec ma famille. […] Mais, j’ai parlé avec ma fille et ma femme et nous sommes venus à la conclusion que c’était vraiment important de relancer le Parti québécois et le mouvement souverainiste...»