«Je me réjouis de la résistance des autochtones; ça va faire!» - Luc Ferrandez

En raison du blocus créé par certains Mohawks sur la voie ferrée du Canadien Pacifique, le transport des marchandises est très affecté au Canada. Selon Luc Ferrandez et Alexandre Taillefer, le plan pétrolier agressif de l'Alberta est au coeur du problème.

Une poignée de personnes plus ou moins bien organisées bloquent depuis huit jours les rails sur la Rive-Sud de Montréal et à Tyendinaga, en Ontario, et au Manitoba.

Elles ont déclaré qu’elles resteront en place tant que la Gendarmerie royale du Canada ne quittera pas le territoire de la nation Wet’suwet’en dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Cette communauté autochtone se bat contre un gazoduc.